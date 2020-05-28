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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 12:41

ماحقيقة وجود صواريخ “باتريوت” في دير الزور؟

ماحقيقة وجود صواريخ “باتريوت” في دير الزور؟
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفى الخبر وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد مايلز كاغينز، عبر “تويتر”، يوم امس، الأربعاء 27 من أيار، إنه لا وجود لصواريخ “باتريوت” في سوريا.

ماحقيقة وجود صواريخ “باتريوت” في دير الزور؟
وجاء في خبر “مركز دير الزور الإعلامي” أن قوات التحالف نصبت قوات منظومة صواريخ من طراز “باتريوت” في محيط قاعدة معمل غاز كونوكو بريف ديرالزور الشرقي.

وأضاف المركز أن قوات التحالف عملت خلال الأيام الماضية على توسعة القاعدة، من خلال ضم مساحة مايقارب الـ 1000 دونم في محيطها، بعد تجهيزها ووضع سور من الأشواك المعدنية حولها، كما نشر صورة قال إنها تظهر صواريخ الباتريوت في القاعدة.
ماحقيقة وجود صواريخ “باتريوت” في دير الزور؟
وأكد المتحدث باسم التحالف أن هذه الصورة غير حقيقية وليست في دير الزور، ووصف كل التقارير التي تحدثت عن نشر صواريخ “باتريوت” في دير الزور بـ”غير موثوقة”.

ونشط التحالف الدولي خلال الأشهر الأخيرة الماضية في استقدام تعزيزات عسكرية ومعدات بينها مدفعيات بعيدة المدى إلى قواعده في شمال شرق سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن استقدام هذا النوع من السلاح.
رقم : 865218
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