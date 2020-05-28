وزير الطاقة المصري يلتقي نظيره الصهيوني

وأفادت هيئة البث "الإسرائيلي"، أن وزيري الطاقة المصري طارق الملا، إتصل بوزير الطاقة "الإسرائيلي " يوفال شتاينيتس وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في حكومة الاحتلال الجديدة، كما اتفقا على عقد لقاء لمنتدى غاز شرق المتوسط قريبا.
واشارت إلى أن الاتصال ركز على بحث مواصلة التنسيق الإقليمي فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بعد أن توقفت هذه المباحثات بسبب جائحة كورونا.
وذكرت أن وزير خارجية كيان الاحتلال جابي أشكنازي و وزير الخارجية المصري سامح شكري أجريا محادثات هاتفية أمس، دون أن تفصح عن فحوى المكالمة.
وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في كانون الثاني من عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويهدف المنتدى إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة للاطراف المعنية في المنطقة.
وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وكيان الاحتلال واليونان وإيطاليا.