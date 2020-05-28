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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 12:43

وزير الطاقة المصري يلتقي نظيره الصهيوني

وزير الطاقة المصري يلتقي نظيره الصهيوني
وأفادت هيئة البث "ال​إسرائيلي​"، أن وزيري ​الطاقة​ المصري طارق ​الملا​، إتصل بوزير الطاقة "الإسرائيلي " يوفال شتاينيتس وهنأه بمناسبة توليه حقيبة الطاقة في ​حكومة الاحتلال الجديدة​، كما اتفقا على عقد لقاء لمنتدى غاز شرق المتوسط قريبا.

واشارت إلى أن الاتصال ركز على بحث مواصلة التنسيق الإقليمي فيما يتعلق ب​الغاز الطبيعي​، بعد أن توقفت هذه المباحثات بسبب جائحة ​كورونا​.

وذكرت أن وزير خارجية كيان الاحتلال جابي أشكنازي و وزير الخارجية المصري​ سامح شكري​ أجريا محادثات هاتفية أمس، دون أن تفصح عن فحوى المكالمة.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في كانون الثاني من عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في ​القاهرة​. ويهدف المنتدى إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة للاطراف المعنية في المنطقة.

وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وكيان الاحتلال و​اليونان​ و​إيطاليا.
رقم : 865220
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