الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 أيار 2020 ساعة 12:44

قوات الاحتلال تمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي
وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة، إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بدعوى عدم حيازتهم على تصريح.

وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم.

ومنعت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء المنصرم، المواطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة الفجر، بعد إعادة فتحه أمام المصلين في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

يذكر، ان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، صادق في الثالث من الشهر الجاري، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمكن المستوطنين من اقتحامه، فضلا عن إقامة مصعد لهم.
رقم : 865221
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
28 أيار 2020
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
28 أيار 2020
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
28 أيار 2020
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
27 أيار 2020
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
27 أيار 2020
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
27 أيار 2020
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
27 أيار 2020
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
26 أيار 2020
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس