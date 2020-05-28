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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 13:26

إخماد "18" حريقاً اندلعت في أراضي زراعية بـ"درعا"

إخماد "18" حريقاً اندلعت في أراضي زراعية بـ"درعا"
وبين العقيد محمد محاميد قائد فوج الإطفاء أن بعض الحرائق أتت على مساحات مزروعة بالقمح في كل من ناحتة واليادودة وكحيل والطيبة فيما اندلع بعضها في مساحات من الأعشاب اليابسة وأشجار حراجية في مدينة درعا إضافة إلى حرائق نشبت في منازل بدرعا وبلدة صيدا.

وأشار محاميد إلى أن أغلبية الحرائق اندلعت في الأعشاب اليابسة وامتدت بعدها إلى الأشجار القريبة منها أو حقول القمح داعيا المواطنين إلى التوقف عن إزالة الأعشاب بالحرق حفاظا على الموسم الزراعي.

ولفت المحاميد إلى أن فوج الإطفاء وبالتعاون مع جهات عدة في محافظة درعا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي حرائق حيث تم وضع عدة آليات إضافية لمساندة الفوج في مهامه.

والتهمت الحرائق التي اندلعت في محافظة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي ثلاثمئة دونم من القمح والشعير والأشجار المثمرة حتى مساء أمس.
رقم : 865227
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