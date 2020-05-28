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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 14:37

عُمان.. افتتاح محلات بيع الجملة والتشديد على الكمامات

عُمان.. افتتاح محلات بيع الجملة والتشديد على الكمامات
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، امس الأربعاء، أن بلدية مسقط سمحت بافتتاح محال البيع بالجملة والتي تبيع الخضراوات والفواكه القادمة مباشرة من بلد المنشأ عبر موانئ السلطنة.

وأشارت إلى أنها أبقت على صالة البيع بالتجزئة للمنتج المحلي مغلقة إلى إشعار آخر.

وفي 17 مايو الجاري، أغلقت السلطات العُمانية صالات البيع بالتجزئة للمنتج المحلي.

من جانبها، شددت قيادة الشرطة العُمانية على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وحررت مخالفات في محافظة جنوب الباطنة بحق عدد من الأفراد، بحسب صحيفة "الشبيبة" المحلية.

وعدم ارتداء الكمامة يعد مخالفة لقرارات اللجنة العليا العُمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن قررت اللجنة العليا رفع الإغلاق الصحي عن العاصمة مسقط ابتداءً من يوم الجمعة القادم، مع ضرورة عودة ما لا يقل عن 50% من موظفي الجهات الحكومية إلى مقار العمل.

وبلغت أعداد مصابي كورونا في السلطنة 8373 حالة، شفي منهم 2177 حالة، وتوفي 38 حالة، وفق أرقام وزارة الصحة.

وبدأ العديد من دول العالم، مؤخراً، تخفيفاً تدريجياً لإجراءات الحد من انتشار كورونا، مع اعتماد تدابير للسلامة.
رقم : 865237
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