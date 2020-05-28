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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 14:41

وزير اقتصاد لبنان يعلن عن خطة لتخفيض أسعار السلع الغذائية

وزير اقتصاد لبنان يعلن عن خطة لتخفيض أسعار السلع الغذائية
واوضح بأن هذا الدعم ليس انجازا بل من أقل واجباتنا تجاه المواطن الموجوع والغير قادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة. ولهذا اعتبرت ​وزارة الاقتصاد​ انه من مسؤوليتها ايجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس.

واكد نعمة في ​مؤتمر صحفي​ بأن السلة الغذائية المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها ​الإنسان​ من بروتيانت حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها. وكشف أنّ السلة الغذائية تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب على أنواعها والسمسم والخميرة والحليب للاستهلاك الفردي والتونة. واوضح بأن الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وهي متوفرة على موقع الوزارة للشفافية المطلقة.

وشدد على أن الآلية تضبط السعر من المنشأ الى المستهلك، لذا ندرس الكلفة من المستورد وتحديد سعر توزيعها على التاجر لتتناسب اكثر مع القدرة الشرائية للمستهلك. واعلن عن بدء استقبال الطلبات بدءا من اليوم، ونحن سندعم الذي يقدم السعر الاقل على المواطن. واكد بأن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الأمن الغذائي للمستهلك، ونحذّر بأن كل مخالفة لأحكام القرار الذي اتخذناه تحول المخالف للقضاء المختص ونسّترد الدعم ونوقفه فوراً.
رقم : 865240
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