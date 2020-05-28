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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 14:42

الخطوط الكويتية تتجه لتسريح 1500 موظف أجنبي

الخطوط الكويتية تتجه لتسريح 1500 موظف أجنبي
وبحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الإدارة العليا ليست لديها النية لإنهاء خدمات مواطنين كويتيين ممن تجاوزوا سن الستين، كما تردد مؤخراً.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي وفقاً لخطة تعتزم الخطوط الكويتية تنفيذها، بعد أن توقفت عملياتها منذ فرض الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة جائحة كورونا في مارس المنصرم.

ولفتت النظر إلى أن كشوف إنهاء الخدمات أصبحت بحوزة مديري الدوائر بـ"الكويتية" لترشيح العدد المطلوب من كل دائرة على حدة، مبينة أنه سيتم إنهاء خدمات عدد كبير من المضيفين الأجانب.

وأوضحت أن قرار الاستغناء لا يشمل مواطنين كويتيين أو خليجيين أو المتزوجين المعيلين من كويتيات أو العكس؛ "لضمان حقوق الموظفين والحفاظ على الأسر الكويتية".

وسبق أن أكد اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" أن الإيرادات الأساسية لشركات الطيران الكويتية ستتراجع قرابة 547 مليون دولار، كما سيكون أكثر من 19 ألفاً و800 وظيفة في خطر.

تجدر الإشارة إلى أن صحفاً كويتية قالت، في 7 مايو الجاري، إن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، قدم استقالته، ابتداء من مطلع يونيو المقبل.

والخطوط الكويتية هي شركة الطيران الوطنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الكويت، وتتخذ من مطار الكويت الدولي مركزاً لعملياتها، فيما تقدم خدماتها لـ39 وجهة في آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية.
رقم : 865241
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