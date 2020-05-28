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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 16:12

أنقرة ترد بشدة على تصريحات وزير الخارجية اليوناني المسيئة

أنقرة ترد بشدة على تصريحات وزير الخارجية اليوناني المسيئة
وبحسب مصادر، قال أقصوي في بيان الخميس: “وصف اليونان التي تمارس شتى أنواع الظلم بحق طالبي اللجوء الأبرياء المتواجدين على حدودها، تركيا بالدولة البربرية، مدعاة للخجل، وعلى اليونان أن تتخلص أولا من بربريتها”.

وأضاف أقصوي أن تصريح دندياس، يشير إلى أن اليونان ترجّح تصعيد التوتر بين البلدين، بدلا من الحوار.

وأوضح أن السلطات اليونانية تعمل على تحريف الحقائق بشكل يتناسب مع تطلعات السياسة الداخلية لحكومة أثينا.

وتابع قائلا: “ندعو القيادة اليونانية التي تتبنى عقلية “عدو عدوي صديقي”، إلى التعقّل”.

وأشار إلى أن اليونان تنتهك بشكل صريح، حقوق طالبي اللجوء وحريتهم، وأن تلك الانتهاكات موثقة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.

ودعا أقصوي حكومة اليونان إلى احترام حقوق طالبي اللجوء، والتخلي عن ممارسة التعذيب بحقهم.
رقم : 865254
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