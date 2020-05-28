الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 أيار 2020 ساعة 16:24

روحاني يؤكد اهمية الاقتصاد الرقمي في عملية التنمية بالبلاد

روحاني يؤكد اهمية الاقتصاد الرقمي في عملية التنمية بالبلاد
وقال الرئيس روحاني في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم ازاحة الستار عن عدد من مشاريع الاقتصاد الرقمي، ان الاستثمار في الاقتصاد التقليدي يستغرق ما بين 10 الى 20 عاما لتحقيق العوائد الا ان الاستثمار في الاقتصاد الرقمي یحقق العوائد بصورة اسرع من ذلك بكثير.

واشار الى اهمیة تكنولوجيا المعلومات خاصة خلال الفترة الاخيرة حيث تفشى فيروس كورونا وقال، انه تم خلال ايام كورونا الصعبة على المواطنين منح القروض لـ 77 مليون شخص في البلاد من دون مراجعة البنوك حيث جرى ذلك فقط عبر المنظومات الالكترونية والرقمية.

كما اشار الى انجاز الكثير من الامور في قطاع الصحة الكترونيا من دون اي مراجعات للمواطنين عبر الاتصال هاتفيا او عبر الانترنت حيث ساعدت هذه التكنولوجيا الحكومة والنظام الطبي في مواجهة كورونا.

ولفت الى ان الاقتصاد الرقمي يشكل نسبة 14 بالمائة من اقتصادات بعض الدول فيما تبلغ في ايران 6.5 بالمائة، مؤكدا ضرورة المزيد من العمل لرفع هذه النسبة.
رقم : 865264
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
28 أيار 2020
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
28 أيار 2020
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
28 أيار 2020
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
27 أيار 2020
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
27 أيار 2020
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
27 أيار 2020
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
27 أيار 2020
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
26 أيار 2020
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس