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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 16:28

السعودية تعلن استمرار تعليق العمرة

السعودية تعلن استمرار تعليق العمرة
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنه ستتم المراجعة الدورية لهذا القرار، وفق مسار جائحة كورونا في البلاد، والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تمكنها من تسهيل عودة 450 ألف معتمر إلى بلدانهم، وتيسير مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال الأيام الـ5 الأخيرة، منذ تعليق الرحلات الجوية في المملكة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، سبب استثناء مكة المكرمة من تخفيف القيود الاحترازية عنها، رغم قلة عدد المصابين المسجل فيها مقارنة بالعاصمة الرياض.

وأوضح أن "كافة المناطق تخضع للتقييم المستمر من حيث سرعة انتشار الفيروس وعلاقة عدد الحالات بالقدرة الاستيعابية على التعامل معه، وكل هذه المؤشرات يتم قياسها، وعلى أساس هذا الأمر يتم وضع الإجراءات أو خفضها، وهي تتفاوت من منطقة لأخرى، ومكة ليست استثناء من هذا التقييم".

وأكد أن الأسباب التي دعت إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية، رغم وجود ارتفاع في أعداد الإصابة، ترجع إلى المعلومات المتوفرة الآن عن الفيروس وكيفية التعامل معه.
رقم : 865267
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