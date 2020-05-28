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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 16:30

معارك طاحنة جنوب طرابلس الليبية

معارك طاحنة جنوب طرابلس الليبية
ويشتد القتال منذ صباح اليوم الخميس بين الجانبين جنوب طرابلس، خاصةً في منطقتي الرملة ووادي الربيع، فيما تعرض معسكر رحبة الدروع بمدينة تاجوراء، الذي يسيطر عليه قائد ميداني يطلق عليه اسم "البقرة"، لقصف عنيف نجم عنه دخان أسود كثيف يغطى المنطقة.

ولا تزال الاشتباكات القوية متواصلة أيضًا بين الخصمين في محور الكازيرما والأحياء البرية وخلف معسكر النقلية في منطقة الهضبة.

كما تواصل القتال اليوم بين وحدات تابعة لحكومة الوفاق يقودها اللواء أسامة الجويلي، وقوات تابعة لحفتر في منطقة الهيرة قرب مدينة العزيزية الاستراتيجية، إلى الجنوب من العاصمة.

ويدعي كل من الطرفين، عبر حسابات دعائية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن قواته تتقدم وتحرز مكاسب على حساب الآخر، إلا أنه لا تتوفر حتى الآن دلائل قاطعة على تحقيق أي طرف مكاسب ملموسة في مختلف محاور القتال.
رقم : 865270
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