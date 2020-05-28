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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 16:36

العراق..الكاظمي و صالح يؤكدان على الإسراع بإكمال الكابينة

العراق..الكاظمي و صالح يؤكدان على الإسراع بإكمال الكابينة
وذكر بيان رئاسي انه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود".

وشدد رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء على "أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي مستندةً إلى احترام السيادة العراقية، مؤكدين على وجوب معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد ومنح الأولوية لمكافحة جائحة كورونا ودعم الجهات الصحية لأداء عملها على أكمل وجه، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية وتأمين الأوضاع المعاشية لكافة المواطنين".

وأكد صالح والكاظمي بحسب البيان "على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع للقضاء على بؤر عصابات داعش الإرهابية، والمحافظة على الإنجازات المتحققة وإدامة زخم النصر وبما يوفر الأمن والاستقرار للعراقيين".
رقم : 865277
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