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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 17:21

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 28-5-2020

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 28-5-2020
وطال استهداف صاروخي مقر مايسمى وزارة الدفاع التابعة لحكومة هادي في معسكر صحن الجن في مدينة مارب أثناء اجتماع لقيادات المرتزقة العسكرية هناك، الاستهداف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من مرتزقة تحالف العدوان بينهم نجل رئيس اركان قوات هادي وبعض كبار قادة التحالف فيما لايزال مصير وزير دفاع ورئيس اركان قوات هادي مجهولا.

وفي المقابل لم يقم الجيش واللجان الشعبية بالإعلان عن مسؤوليتهم عن هذا الاستهداف الا انه ياتي في ظل خلافات وتصفية الحسابات بين قادة مرتزقة تحالف العدوان والتي وصلت حد إستهداف بعضها البعض.

وتشهد المحافظات اليمنية عدوانا مكثفا من طيران العدوان السعودي الذي شن اكثر من 50 غارة خلال الساعات الماضية وتركزت تلك الضربات على محافظات مارب والجوف وصعدة وحجة، في وقت حذر فيه متحدث القوات المسلحة العميد يحي سريع من ان استمرار التصعيد سيكون له عواقب وخيمة.

و تجددت الاشتباكات المسلحة بين مايسمى المجلس الانتقالي وقوات هادي ومسلحي حزب الاصلاح في منطقة زنجبار في محافظة ابين جنوب البلاد، واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتاتي هذه التطورات في اطار مسلسل الخلافات بين السعودية والامارات واطماعهما في كسب المزيد من النفوذ، وتشهد المحافظات التي تسيطر عليها دول تحالف العدوان موجة من الانفلات الامني وحوادث قتل واغتيالات اخرها اغتيال مدير امن واربعة من مرافقيه في مدينة شبام حضرموت.
 
رقم : 865287
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