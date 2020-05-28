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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 17:43

أمير قطر يبحث مع بوتين تطورات أسواق الطاقة وموضوع كورونا

أمير قطر يبحث مع بوتين تطورات أسواق الطاقة وموضوع كورونا
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الروسية (الكرملين)، عقب اتصال هاتفي أجراه بوتين مع الشيخ تميم، بحثا خلاله مستجدات الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين ثمنا مستوى التعاون بين الدولتين، خاصة في مجال الطاقة والاستثمار، وتبادلا الآراء حول ذلك، مع إبداء التطلع المتبادل إلى تطوير العلاقات الروسية-القطرية.

وسجل الطلب على الخام، الشهر الماضي، أسوأ أداء منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، بتراجع الطلب بمقدار 29 مليون برميل يومياً، ناتج عن تبعات تفشي جائحة كورونا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، ​تراجع ​الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، أو نحو 400 مليار دولار خلال 2020، بسبب تداعيات كورونا.

وفي شأن آخر، اتفق الجانبان على تدشين تنسيق مباشر بين وزارتي الصحة الروسية ونظيرتها القطرية فيما يتعلق بمكافحة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق آخر الأرقام الرسمية، سجلت روسيا 379 ألفاً و51 إصابة، تعافى منها 150 ألفاً و993، إضافة إلى وفاة 4142 حالة.

في المقابل، وصلت أعداد الإصابات بـ"كورونا" في قطر إلى 48 ألفاً و947 حالة، تعافى منها 13 ألفاً و283، إلى جانب تسجيل 30 حالة وفاة.

كما قال "الكرملين"، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الدولة الخليجية، شتاء عام 2022.
رقم : 865302
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