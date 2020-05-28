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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 17:47

حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا تصل إلى8411

حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا تصل إلى8411
وكشفت البيانات أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

ويوم الأربعاء، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه لا بد من توضيح أن فايروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وأضافت، أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فايروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".

وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا الثلاثاء، عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 حزيران/يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد.
رقم : 865306
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