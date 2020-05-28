تدشين 1334 وحدة سكنية انشئت من قبل الحرس الثوري

وجرت مراسم تدشين هذه الوحدات السكنية برعاية اللواء سلامي الذي زار صباحا بندرعباس للمشاركة في مراسم انضمام 112 زورقا سريعا للقوة البحرية للحرس الثوري.



وقد قامت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية بالتعاون مع لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة بتنفيذ المشروع العمراني الكبير المتمثل بانشاء 1334 وحدة سكنية في المناطق القروية والاقل نموا في محافظتي بوشهر وهرمزكان جنوب البلاد.





وخلال المراسم اجرى القائد العام للحرس الثوري اتصالا مباشرا عبر الفيديو كونفرانس مع المنطقة البحرية الثانية لبحرية الحرس الثوري في بوشهر حيث تعرف عن كثب على كيفية تنفيذ هذا المشروع وتحدث كذلك الى عدد من المواطنين في المناطق القروية النائية التي انشئ فيها قسم من هذه الوحدات السكنية.