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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 17:50
وزير خارجية فنزويلا يعلن دعم كاراكاس لسيادة إيران
وكان الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو، قد اعتبر وصول ناقلات النفط الإيرانيّة إلى بلاده، "رمزاً للتآزر والتعاضد بين شعبي إيران وفنزويلا".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865308
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