بحرية الحرس الثوري تعتزم تصنيع سفينتين حربيتين

وعلى هامش مراسم انضمام 112 زورقا سريعا وجديدا للقوة البحرية للحرس الثوري قال الادميرال تنكسيري اليوم الخميس، انه تم تصميم سفينة حربية كبيرة باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني" في القوة البحرية للحرس الثوري وستبدا قريبا عملية تصنيعها.



واضاف، ان هذه السفينة يبلغ طولها 65 مترا وقادرة على نقل المروحيات حيث تم الانتهاء من تصميمها النهائي خلال فترة قصيرة.



واوضح انه تم الاخذ بنظر الاعتبار مختلف انواع الاسلحة والمعدات الحديثة المصنعة في الداخل لنصبها واستخدامها في هذه السفينة التي سيتم البدء بتصنيعها قريبا واضاف، انه تم الاخذ بالاعتبار استخدام امكانيات متنوعة من الصواريخ البحرية والجوية في هذه السفينة.



وقال« ان هذه السفينة ستكون اكبر من سفينة "الشهيد ناظري" واكثر تنوعا من حيث الامكانيات المستخدمة فيها.



وصرح بانه تم الانتهاء ايضا من تصميم سفينة حربية اخرى باسم "الشهيد ابومهدي المهندس" وسيتم البدء قريبا بعملية تصنيعها في احدى مصانع القوة البحرية للحرس الثوري.



ولفت الى قدرات تصنيع مختلف انواع الزوارق الطائرة وتصليح وتطوير المنظومات الحاملة للغواصين في القوة البحرية للحرس الثوري.