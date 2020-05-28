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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 18:58

افتعال الحرائق في حقول القمح والشعير بريف الحسكة السورية

افتعال الحرائق في حقول القمح والشعير بريف الحسكة السورية
وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين أشعلوا حريقا في حقول القمح والشعير التي تم حصادها جنوب غرب بلدة أبو راسين عند الخطوط المتاخمة لمناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي ومجموعات قسد حيث اتهم بعض الأهالي مجموعات “قسد” بافتعال الحريق بحجة تفجير الألغام التي زرعها مرتزقة أردوغان في المنطقة.

وبينت المصادر أن الأهالي بأدوات بسيطة عملوا على قطع مسار النيران على أكثر من محور واستطاعوا إيقافها ومنعها من الامتداد إلى حقول القمح المجاورة.

وتشهد منطقة الجزيرة حرائق متعددة أتت على مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير ومعظمها كانت بفعل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وطائرات التحالف الأمريكي غير الشرعي وذلك بهدف حرمان الأهالي من مصادر رزقهم والضغط عليهم لإجبارهم على التعاون معهم ناهيك عن التأثير سلبا في الاقتصاد السوري في ظل الحصار الذي تفرضه دول غربية بقيادة واشنطن على سورية.
رقم : 865313
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