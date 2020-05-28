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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 19:00

الصين: فك الارتباط بين بكين وواشنطن لا يعود بالنفع على أحد

الصين: فك الارتباط بين بكين وواشنطن لا يعود بالنفع على أحد
وأضاف تشيانغ أنه يجب أن تحترم كل من الصين والولايات المتحدة المصالح الأساسية للأخرى وأن تسعيا لحل خلافاتهما.

وقال في مؤتمره الصحفي السنوي بعد ختام الدورة السنوية للبرلمان الصيني اليوم الخميس: "أعتقد أن على كلا البلدين احترام الآخر وتطوير علاقة على أساس المساواة واحترام المصالح الأساسية لأحدهما الآخر والتصدي لمصادر القلق الرئيسية والتمسك بالتعاون".

وتابع قائلا: "نرفض دائما عقلية الحرب الباردة، الفصل بين الاقتصادين الكبيرين لن يعود على أي طرف بالنفع، بل سيلحق الضرر بالعالم".

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترا بشأن التجارة والتكنولوجيا وبعد اتهامات واشنطن لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا في الصين.
رقم : 865314
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