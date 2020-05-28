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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 19:02

قطر تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا

قطر تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أنها رصدت 1967 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 1740 إصابة أمس).

وتخطى بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر عتبة الـ50 ألفا وأصبح 50914، بما في ذلك 35482 حالة نشطة بينها 214 مريضا في العناية المركزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوريد-19" في قطر بواقع ثلاث وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل وفاتين أمس) وبلغت 33 حالة وفاة.

وتماثل 2116 مريضا للشفاء من كورونا في قطر منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15399 شخصا.
رقم : 865316
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