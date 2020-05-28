تسجيل قفزة جديدة باعداد الاصابات بكورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص (٥١٠٤) نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١١٤٨٥).



واضافت: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٢٢) إصابة في العراق منها ٦٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

وجاءت الاصابات موزعة كالتالي:



بغداد/ الرصافة: ١٩٤

بغداد/ الكرخ: ٢٧

مدينة الطب: ٣

النجف: ٢

البصرة: ٣

السليمانية: ١٦

اربيل: ٢١

كربلاء: ٢٢

كركوك: ١

واسط: ٦

بابل: ١١

الديوانية: ٢

ميسان: ٣

ذي قار: ٤

المثنى: ٥

صلاح الدين: ٢

- الشفاء: ٦٧ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣

بغداد/ الكرخ: ٧

مدينة الطب: ٣٢

النجف: ٨

البصرة: ١٠

اربيل: ٤

ميسان: ٢

كربلاء: ١

واسط: ٢

- الوفيات :٤ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالتين في بغداد/ الكرخ

مجموع الإصابات : ٥٤٥٧

مجموع حالات الشفاء: ٢٩٧١

الراقدين الكلي: ٢٣٠٧

الراقدين في العناية المركزة: ٤٠

مجموع الوفيات: ١٧٩.