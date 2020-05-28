حماس: منع أُسر المعتقلين في السجون السعودية من زيارة ذويهم

وأضاف نزال أنه تم السماح لكل معتقل بالاتصال مع أسرته لمدة خمس دقائق فقط، كما سُمح لنجل الدكتور محمد الخضري بالإقامة في زنزانة والده المريض؛ لمساعدته وتلبية حاجاته، لعدم قدرة والده على التحرّك، داعيًا الله أن يتقبّل طاعاتهم، واصفًا إياهم بالأبطال.



يُذكر أن السلطات السعودية اعتقلت في نيسان/أبريل 2019 عشرات الفلسطينيين دون أن توجّه إليهم بداية أي تهمة، من بينهم ممثل (حماس) في السعودية الدكتور محمد الخضري ونجله الدكتور هاني، إلاّ أنها عادت ووجهت إليهم، في شهر آذار مارس/2020، تهمة دعم "كيان إرهابي"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.