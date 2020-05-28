الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 أيار 2020 ساعة 20:18

مقتل ضابط سوداني في اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية

مقتل ضابط سوداني في اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن اليوم الخميس "وقع الاشتباك صباح اليوم وقتل فيه ضابط برتبة نقيب".

ومن وقت الى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.

وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراضٍ داخل حدودها.

وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين الأسبوع الماضي لصحافيين: "عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية عددهم ألف وسبع مئة وستة وثمانين مزارعًا".

وأكدت الخرطوم انها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.

وأضاف قمر الدين: "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في تشرين الأول/أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في آذار/مارس 2021".
رقم : 865327
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
28 أيار 2020
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
28 أيار 2020
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
28 أيار 2020
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
27 أيار 2020
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
27 أيار 2020
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
27 أيار 2020
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
27 أيار 2020
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
26 أيار 2020
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس