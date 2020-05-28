مقتل ضابط سوداني في اشتباكات مع ميليشيا إثيوبية

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن اليوم الخميس "وقع الاشتباك صباح اليوم وقتل فيه ضابط برتبة نقيب".



ومن وقت الى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.



وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراضٍ داخل حدودها.



وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين الأسبوع الماضي لصحافيين: "عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية عددهم ألف وسبع مئة وستة وثمانين مزارعًا".



وأكدت الخرطوم انها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين الى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.



وأضاف قمر الدين: "اتفقنا مع الاثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في تشرين الأول/أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في آذار/مارس 2021".