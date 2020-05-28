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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 20:29

ترامب يجدد مزاعمه: فيروس كورونا هدية ‘‘سيئة‘‘ من الصين

ترامب يجدد مزاعمه: فيروس كورونا هدية ‘‘سيئة‘‘ من الصين
وقال ترامب في التغريدة: "في جميع أنحاء العالم، قدمت الصين فيروس كورونا وهي (هدية) سيئة للغاية من الصين.. هذا ليس جيدا!"

وفي وقت سابق علق ترامب على تخطي الولايات المتحدة لحاجز المئة ألف حالة وفاة نتيجة "كوفيد-19"، قائلا: "لقد وصلنا للتو إلى حزن شديد مع وصول الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا إلى 100000".

وأضاف: "إلى جميع عائلات والأصدقاء الذين توفوا، أود أن أقدم تعاطفي القلبي وحبي لكل ما يمثله هؤلاء العظماء ويمثلونه، الله معكم".
وأودى فيروس كورونا بحياة 102241 شخص بالولايات المتحدة منذ ظهوره، وأصاب قرابة مليون و750 ألف شخص.

ويخشى أن يكون وباء "كوفيد-19" في طريقه لأن يصبح أكثر الكوارث الصحية فتكا في الولايات المتحدة، منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 التي أودت بحياة 675 ألف شخص.

كما تجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى العديد من دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.
رقم : 865329
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