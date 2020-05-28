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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 20:33

حركة فتح: التعامل مع الاحتلال يندرج في اطار الخيانة

حركة فتح: التعامل مع الاحتلال يندرج في اطار الخيانة
ولفت حمايل في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ظهر اليوم الخميس، أن حركة فتح تسعى وما زالت لإنهاء الانقسام في إطار تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، ناهيك عن الحراك على الصعيد الدبلوماسي لكفّ يد الادارة الأميركية في شراكتها مع الاحتلال في جرائمه بحق شعبنا وقضيتنا.

وشدد حمايل على أن فتح ستبقى خط الدفاع الأول عن الثوابت الوطنية والمقدسات، مهيباً بالكل الوطني عدم التعامل مع الاحتلال وأذرعه، لأن ذلك إن تم فهو يندرج في اطار الخيانة.

وحذر المتحدث باسم حركة فتح من اتباع سلطات الاحتلال لبرنامج ممنهج لبث الفوضى وإثارة الفتن في القرى والبلدات الفلسطينية، والتي راح ضحيتها مواطنون في الأيام الماضية، في اطار مساعي الاحتلال لهزّ ثقة شعبنا بقيادته، مراهنا على الوعي والفكر الرصين لأبناء شعبنا في مواجهة هذه المخططات.
رقم : 865331
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