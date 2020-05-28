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الخميس 28 أيار 2020 ساعة 20:45

أبرز أهداف أمريكا من التوسع داخل الأراضي السورية

أبرز أهداف أمريكا من التوسع داخل الأراضي السورية
ويرى محللون سياسيون أن دخول تعزيزات عسكرية اميركية ضخمة من العراق إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية هو توسع اميركي في الجزيرة السورية الهدف منه زعزة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويأتي هذا التوسع متناغما مع مصالح الكيان الصهيوني في سوريا. مضيفين أن عدم انسحاب واشنطن من الأراضي السورية يعود إلى فشلها وخسارتها ملايين الدولارات في العراق الذي يعد ملفه مرتبط بالملف السوري.

وأضاف المحللون أن إعادة إنتشار القوات الأمريكية في شرق الفرات يعود إلى عدم وجود اي نفوذ لها في غربه، لا سيما عسكريا، ما دفعها مؤخرا الى تشييد عدة قواعد عسكرية شرق مدينة دير الزور وشمالها وأعادت تموضعها في الحقول المهمة شرق القامشلي وتخلت عن بعض الآبار قليلة الفائدة هناك.

وفي سياق متصل اعتبر خبراء استراتيجيون أن تواجد واشنطن في شرق سوريا لا يحمل هدفا عسكريا بل هدفه سياسي تفاوضي مع الجانب التركي والروسي و أن التعزيزات الاميركية هي تعزيزات لوجستية من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات المقبلة، حسب تعبيرهم.

وأضافوا أن الضغوطات الكثيرة التي تمارس على إدارة ترامب وعلى رأسها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دفعت واشنطن إلى عدم الإنسحاب من المنطقة وذلك بعد تأييد كبير من قبل "قسد".

وأكد خبراء أن سياسة أميركا داخل الأراضي السورية تصب في صالح الكيان الصهيوني وجاءت في إطار الصراع الإميركي الإيراني وخاصة بعد التقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الإيرانية في المنطقة.

وأعتبروا أن إحراق مئات الدونمات من حقول القمح والشعير من قبل واشنطن في جنوب شرقي الحسكة هو خرق للقانون الدولي وجريمة إتلاف متعمد للإضرار بالأمن الغذائي السوري واستمرارا لسياسية الضغط الأقتصادي على دمشق.

وتابعوا أن أميركا تحمي جماعة "داعش" و"قسد" وتقدم لهما دعم لوجستي وعلى هذا الأساس فإن الجماعة لازال ينظر اليها كورقة تصلح للعب في الصراع الإقليمي والدولي باعتبارها تمثل بعض الأجندات الدولية والإقليمية.
 
رقم : 865334
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