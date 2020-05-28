تجمع العلماء المسلمين في لبنان يرفض العفو عن العملاء الصهاينة

وأضاف البيان “وسط هذه الانتهاكات للسيادة اللبنانية نسمع بعض أصوات النشاز الداخلية التي وصلت فيها الوقاحة إلى حد تبني أعمال عملاء الصهاينة والدفاع عنهم والدعوة الى العفو عنهم ليعودوا ويمارسوا عمالتهم للعدو الصهيوني ويرتكبوا جرائمهم من جديد”، وتابع “نستنكر الانتهاكات الصهيونية الأخيرة للحدود اللبنانية ونطالب الدولة برفع شكوى عاجلة الى مجلس الأمن لإدانة هذه الانتهاكات”، ونوه “بالمواجهات التي قام بها الأهالي لمنع الصهاينة من إكمال أعمالهم”، ودعا “المقاومة والجيش الى درس خطوات عملية تمنع العدو الصهيوني من تكرار انتهاكات كهذه”.



وأكد التجمع “رفض العفو عن العملاء الصهاينة الذين شاركوا قتل مقاومين أو أسرهم أو انتهاك حرماتهم، وكذلك العفو عن الإرهابيين التكفيريين الذين لوثت أيديهم دماء المواطنين والجيش”، وشدد على أن “عفوا كهذا هو انتهاك للقيم الوطنية والإنسانية، وإذا خيرنا بين قانون عفو يشملهم أو لا قانون فإننا نفضل عدم إصدار قانون كهذا”.



من جهة ثانية، دعا التجمع “الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تفاقم الوضع الاقتصادي ولجم ارتفاع الدولار وتمكين المواطنين من سحب ودائعهم”، وشدد على “ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة المحتكرين وسوقهم أمام العدالة وإنزال أشد العقوبات في حقهم”.