بيان هام لوزارة الصحة اليمنية حول وباء فيروس كورونا

ووردت في بيان وزارة الصحة عدة نقاط منها:



1.قامت وزارة الصحة العامة والسكان منذ اللحظة الأولى لإعلان الجائحة بوضع خطة وطنية طارئة لمواجهة الجائحة بما في ذلك تخصيص أماكن للعزل وتجهيزها في أمانة العاصمة وبقية المحافظات وفقا للإمكانيات المتاحة.



2.تم وضع إستراتيجية ورؤية خاصة ببلادنا تتناسب مع وضعنا وظروف معيشتنا مستفيدين من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع الجائحة .

3.عمدت كثير من دول العالم إلى التهويل والمبالغة في إجراءات المواجهة مما أضعف الروح المعنوية لدى مواطنيها وخلق حالة من الهلع والخوف والقلق والتي كانت اشد فتكا من المرض نفسه.



4.تعاملت كثير من دول العالم مع حالات الإصابة كأرقام واحصائات مما أثر سلبا على الحالة النفسية والمناعية للمجتمعات .



5.في ظروف معيشية كالتي يعيشها بلادنا من عدوان وحصار وإنقطاع للمرتبات فإنه من الواجب أن تكون الإجراءات متناسبة مع ظروف البلد معتمدين على التركيز في الجانب التوعوي والتثقيف الصحي بطرق إنتقال الفيروس وسبل مكافحته والوقاية منه مراهنين في ذلك على عون الله وتأييده وعلى وعي الناس في الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الإحترازية الصادرة من الوزارة ومنها التغذية السليمة لتقوية المناعة ، وأن يتعاملوا بمسئولية عالية لمنع إنتشار الفيروس والحد من سيرانه.



6.عدم دقة و كفاءة المحاليل والمسحات المرسلة إلينا من قبل منظمة الصحة العالمية مما أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة والتي سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة .



7.نؤكد لأبناء شعبنا اليمني ان حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة في بلادنا ومنها امانة العاصمة وإننا نعمل بكل مسئولية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة كما نعمل على تتبع المخالطين ومراقبة حالاتهم.



8.نشكر ونقدر ونثمن جهود كل العاملين في القطاع الصحي الذين لا يألون جهدا في التقصي والإستجابة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية على مدار الساعة في جميع أنحاء اليمن متمنين من المجتمع تثمين هذا الدور العظيم لهؤلاء .



وأهابت الوزارة بجميع المواطنيين التعاون مع وزارة الصحة لإسناد جهودها للتصدي للفيروس ومواجهته من خلال الإلتجاء الى الله سبحانه وتعالى وبالإلتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة تحت قاعدة (لا تهويل ولا تهوين) خاصة في ظل تقاعس المنظمات الأممية في تقديم العون والمساعدة اللازمة لليمن.