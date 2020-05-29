أمريكا تتهم كوريا الشمالية بالتحايل على الحظر المفروض عليها

وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى وأعلن أمس الخميس، اتهم الادعاء الأمريكي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي (إف.تي.بي) بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى "على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية".



كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك إف.تي.بي على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.ويزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وقال مسؤول إنفاذ قانون أمريكي إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وتشمل الجرائم المشار إليها غسل الأموال والاحتيال المصرفي.

