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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 08:08

فصل مهاتير محمد من حزبه السياسي

فصل مهاتير محمد من حزبه السياسي
وجاء في بيان أصدره حزب “السكان الأصليون المتحد” (بيرساتو)، إن عضوية مهاتير / 94 عاما/ “قد ألغيت بأثر فوري”.

وتم فصل مهاتير، الذي كان رئيسا للحزب، وأربعة نواب آخرين بالبرلمان لعدم دعمهم الحكومة الماليزية، التي يقودها رئيس الحزب، محي الدين ياسين.

وكان النواب الخمسة انتقلوا إلى مقاعد المعارضة في جلسة برلمانية قصيرة عقدت يوم 18 أيار/ مايو الجاري.

وكان مهاتير، الذي انتخب لأول مرة عضوا بالبرلمان في عام 1964، أكبر رئيس حكومة في العالم، قبل أن يستقيل من منصبه فجأة في شباط/ فبراير الماضي.

وتسببت الاستقالة في اندلاع نزاع محموم على السلطة لمدة أسبوع، وقد بلغ ذروته عندما تم اختيار محي الدين رئيسا للوزراء. وكان محي الدين أسس مع مهاتير حزب “بيرساتو”، قبل الانضمام إلى تحالف من أربعة أحزاب، فاز بانتخابات عام 2018 .
رقم : 865377
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