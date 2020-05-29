1297 حالة وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101,573.



وأعلنت أمريكا يوم أمس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ في شتى أنحاء البلاد مليون وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف حالة مشيرة إلى أن حالات الوفيات تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة.