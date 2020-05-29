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أمریکا
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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 08:10
1297 حالة وفاة جديدة بكورونا في أمريكا
وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101,573.
وأعلنت أمريكا يوم أمس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ في شتى أنحاء البلاد مليون وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف حالة مشيرة إلى أن حالات الوفيات تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865379
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