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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 09:30

الاحتلال يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس

الاحتلال يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس
وذكر شهود عيان أنّ قوة من جيش الاحتلال والشرطة، داهمت مساء الخميس منزل الشقيقين ضياء ومحمد بيضون، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان، قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى أحد مراكز التحقيق.

وفي سياق آخر، استدعت قوات الاحتلال القائد الكشفي ماهر محيس، وحققت معه حول "العمل والتحضير والاستعدادات لتقديم الخدمات للوافدين إلى الأقصى مع إعادة فتحه فجر الأحد القادم".

وأفاد الكشفي محيسن أنّه تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه شرط الإبعاد أسبوعين عن الأقصى، وعدم الاتصال مع شخصيات في الكشافة.

كما واستدعت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد درباس (26 عاما)؛ للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة صلاح الدين بمدينة القدس، وهو من سكان بلدة العيسوية.
رقم : 865396
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