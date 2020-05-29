الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 09:32

حصار قطر يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي

حصار قطر يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي
جاء ذلك في بيان ألقته السفيرة "علياء أحمد آل ثاني"، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع افتراضي عقد مجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".

وقالت السفيرة القطرية إن الحصار المفروض على بلادها، منذ يونيو 2017، يقوم على ذرائع زائفة وواهية ولا يكترث بنتائجه الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح بيان الخارجية القطرية، أن دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) بدلاً من أن تعمل على حل مشكلات المنطقة اختارت مساراً ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن الدوحة وقّعت إعلان نوايا مشتركاً هو الأول من نوعه في المنطقة لدعم المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة، بما يُسهم في تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.

وشددت الدوحة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لحماية المدنيين في ظل المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا، داعية كافة أطراف النزاعات المسلحة للاستجابة لدعوة أمين عام الأمم المتحدة، في 25 مارس الفائت، لوقف عام لإطلاق النار في العالم.

ومنذ تفشي جائحة كورونا أكدت دولة قطر قبولها للحوار مع دول الحصار، ورغبتها في إعادة الروح لمجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية، لكنها أكدت أن ذلك لا بد أن يكون دون شروط مسبقة، وألا ينال من سيادة الدول.

والثلاثاء الماضي، طالبت مجموعة من المثقفين والإعلاميين والأكاديميين والمفكرين من دول الخليج الفارسي بحل الخلاف بين دول مجلس التعاون، وتحدثوا عما تمر به المنطقة من "منعطفات خطيرة".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة.
رقم : 865397
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
28 أيار 2020
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
28 أيار 2020
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
28 أيار 2020
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
28 أيار 2020
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
27 أيار 2020
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
27 أيار 2020
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
27 أيار 2020
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
قائد الثورة: على البرلمان الجديد اتخاذ مواقف ثورية
27 أيار 2020
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
صفقات الأسلحة الامريكية وتبرئة السعودية والامارات
26 أيار 2020
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
26 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس