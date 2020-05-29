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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 09:57

مقتل 14 من أفراد قوات الأمن في هجومين بأفغانستان

مقتل 14 من أفراد قوات الأمن في هجومين بأفغانستان
ووقع الهجوم الأول في سياجيرد بشمال كابول. وقال قائد شرطة المنطقة إن “عناصر طالبان هاجموا نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن (…) وأضرموا النار فيها ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن وقتلوا العنصرين الآخرين بالرصاص”.

من جهتها، ذكرت وحيدة شهكار الناطقة باسم حاكم بروان أن عنصرا آخر من قوات الأمن الأفغانية أصيب بجروح، موضحة أن “طالبان أيضا تكبدوا خسائر”.

وفي مدينة فرح (غرب)، قال محب الله محب الناطق باسم الشرطة في الولاية التي تحمل الاسم نفسه وشهدت تصاعدا في تحركات المتمردين مؤخرا إن “عناصر طالبان شنوا هجوما على مركز للشرطة” قتل فيه سبعة من رجال الأمن.

وأضاف أن “ثمانية من طالبان قتلوا” في الهجوم الذي استمر نصف ساعة.

ولم تؤكد طالبان تورطها في الهجومين اللذين وقعا غداة انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنته السبت بمناسبة عيد الفطر، وتم التقيد به بشكل كبير بين الأحد والثلاثاء.
رقم : 865402
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