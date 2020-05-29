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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 10:03

اردوغان يعلق على احداث ولاية مينيسوتا الأمريكية

اردوغان يعلق على احداث ولاية مينيسوتا الأمريكية
وقال أردوغان، في تغريدة نشرها ليل الخميس إلى الأربعاء: "أثق بأن الجناة الذين ارتكبوا هذا العمل غير الإنساني سينالون ما يستحون من العقاب".

وأضاف أردوغان: "سنتابع عن كثب هذا الموضوع. أحيي بجورج فلويد مع كل الاحترام وأعرب عن تعازيي لأسرته وأقربائه".

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو توثق حادث احتجاز فلوبد على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بطريقة قاسية، مما أسفر عن وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بإصابة ألمت به أثناء إلقاء القبض عليه.

وأدت هذه القضية إلى اندلاع مظاهرات حاشدة في الولاية ترافقت باشتباكات مع عناصر الأمن، وقررت السلطات على إثرها إشراك قوات من الحرس الوطني لـ"ضمان الأمن" في الولاية.
رقم : 865405
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