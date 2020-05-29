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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 14:54

طائرات يابانية تحلق فوق السماء تحية لطواقم الطبية

طائرات يابانية تحلق فوق السماء تحية لطواقم الطبية
وأثناء مرور تشكيل مؤلف من ست طائرات من طراز تي-4 في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض من على أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.

وقال شويتشي ميكامي المتحدث باسم مستشفى إبارا في طوكيو ”عملنا تحت ضغط طيلة الشهور الأربعة الماضية...سمعتهم (الأطقم الطبية) يقولون إن العرض رفع معنوياتهم“.

ونجحت اليابان في تجنب زيادة مفاجئة وسريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن البلد سجل 16759 حالة إصابة مؤكدة و882 وفاة بمرض كوفيد-19.
رقم : 865436
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