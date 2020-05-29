أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة

جاء ذلك خلال تفقده منطقة الصناعات البحرية لوزارة الدفاع في بندرعباس جنوب البلاد ، حيث تابع العميد أمير حاتمي انتاج احدث طرازات القطع البحرية، كما تفقد سير المراحل النهائية لصناعة وتجهيز المدمرة (دنا) وعوامة (صبا) الكاسحة للالغام ، مؤكدا ضرورة أكمال هذين المنجزين وتسليمهما الى القوات المسلحة .



وأكد العميد حاتمي في هذه الجولة التفقدية، أن وزارة الدفاع عازمة في عام قفزة الانتاج على صناعة وانتاج أحدث التجهيزات الدفاعية التي تحتاجها قواتنا المسلحة رغم ظروف الحظر الظالم.



واشار الى أن مدمرة (دنا) واحدة من أحدث السفن البحرية من فئة "موج" ، معربا عن الأمل في اكمالها وتجهيزها النهائي لتلتحق قريبا بالقوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الاسلامية.



كما أعتبر وزير الدفاع أن انتاج عوامة صبا الكاسحة للالغام تعد من مفاخر الصناعات البحرية لوزارة الدفاع ، موضحا أن هذه العوامة تقوم باكتشاف مختلف انواع الالغام البحرية وتدميرها في مياه المنطقة وسيتم تسليمها قريبا للقوة البحرية.



وأكد العميد حاتمي أن إيران ستبذل قصارى جهودها لتحقيق الأمن في الخليج الفارسي وخاصة مضيق هرمز ، مضيفا : اذا تحقق الأمن في الخليج الفارسي فان جميع دول المنطقة ستنعم بالأمن والعكس صحيح.