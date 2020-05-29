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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 15:21

طالبان تتبنى الهجوم على القوات الأفغانية

طالبان تتبنى الهجوم على القوات الأفغانية
وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة "الليلة الماضية، شنّ المجاهدون هجمات على مواقع أمامية تابعة للعدو أُنشئت مؤخراً"، معلناً مقتل 14 جندياً أفغانياً وتوقيف أحدهم. وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان عن مقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها.

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام.

يذكر أنه في نهاية شهر فبراير/شباط، في حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وطالبان على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأفغان في مارس/آذار بعد صفقة تبادل للأسرى.

وكانت الحكومة الأفغانية وطالبان قد أعلنا وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر، والذي انتهى منذ أيام، وذلك بعد موجة من الهجمات التي أثارت انتقادات الحكومة الأفغانية التي شككت في جدية الجماعة حيال عملية السلام.
رقم : 865446
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