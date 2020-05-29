2819 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع اجمالي عدد المتعافين

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2819 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 146الفا و668 شخصا لغاية الان.



واوضح جهانبور ان: 2547 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة واعرب عن اسفه لوفاة 50 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7677 شخصا.



واشار الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقال ان عدد هؤلاء بلغ 114 الفا و931 شخصا لغاية الان.



وقال جهانبور، انه تم لحد الان اجراء 896 الفا و571 اختبارا لتشخيص فيروس "كوفيد-19" في البلاد.