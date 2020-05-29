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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 15:35

روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية

روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
وقال روحاني في حوار هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي اليوم الجمعة ان لجان الصحة والضمان الاجتماعي في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت القرارات اللازمة للسيطرة على فيروس كورونا.

وبعد تلقي تقرير وزير الصحة عن حالة المرض في البلاد والتدابير المتخذة للسيطرة واحتواء نمو عدد المصابين في بعض المحافظات والمدن ، شدد روحاني على انه يتعين على لجان مكافحة كورونا في المحافظات ان تدعو المحافظين والمسؤولين بالمدن الى التعاون وكذلك مشاركة الاذاعة التلفزيون ووسائل الاعلام في الوقت المناسب الى جانب مطالبة المواطنين برعاية البروتوكولات الصحية حتى يتم القضاء على الفيروس تمامًا.

ورداً على قلق وزير الصحة من تنامي عدد المصابين بعد فتح الباب امام الرحلات بين المدن خلال عطلة عيد الفطر والمخاوف من هذا القبيل لاسيما واننا مقبلون على العطلة الصيفية ، شدد الرئيس روحاني على ضرورة ان تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والإذاعة والتلفزيون على إبلاغ الجمهور واتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بتحذير المواطنين من السفرات غير الضرورية والتي تؤدي إلى انتقال الفيروس.

واشاد روحاني بجهود الطواقم الطبية في المستشفيات على صعيد مكافحة فيروس كورونا منذ تفشي الوباء الى يومنا هذا قائلاً انه مع زيادة عدد المرضى في بعض المحافظات والمدن ، شهدنا تواجد الطواقم الطبية بالوقت المناسب في هذه المناطق بهدف التحكم بسرعة في انتشار الفيروس ، وهو أمر جدير بالتقدير .

ومضى يقول إنه في الوضع الحالي ما زلنا مضطرين للعيش والتعايش مع كورونا، ودعا جميع سكان البلاد إلى الاستمرار في مراقبة البروتوكولات الصحية بشكل كامل ودقيق حتى لانضطر الى فرض القيود الصحية جراء تفشى المرض من جديد بسبب عدم الالتزام بالمبادئ الصحية والتي سيكون لها آثار ضارة على الحياة الاجتماعية والاقتصاد.
رقم : 865452
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