معتقل في سجن جو محروم من العلاج منذ سنتين

وقالت الحقوقية إبتسام الصائغ على حسابها في إنستغرام إن المعتقل اتصل اليوم الخميس مطالبا بتحرك عاجل ”لأنه لم يعد قادرا على تحمل الآلام“.



وأكدت الصائغ على ان العلاج مطلب مستمر للسجناء في ظل استمرار إهمال السجناء الذين بحاجة إلى علاج.



ويقضي جاسم محمد منصور أحكاما بالسجن تصل إلى أكثر من 45 عاما، ويقضي عقوبته في سجن جو، مبنى 13 إتهامه بممارسة نشاطات سياسية.



ويقبع في سجن جو مئات السجناء السياسيين في ظل ظروف صحية متردية، وتلكؤ من السلطات في تقديم العلاج اللازم للسجناء.



وترفض السلطات الخليفية إطلاق سراح سجناء بالرغم من النداءات الدولية الداعية للإفراج الفوري عنهم مع تزايد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.