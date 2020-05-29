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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 16:59

السيسي ورئيس قبرص يرفضان التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

السيسي ورئيس قبرص يرفضان التدخل العسكري الخارجي في ليبيا
ووفقا للمحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، توافق الرئيسان على تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وأكد المتحدث أن الاتصال تناول التباحث حول بعض القضايا الاقليمية وكذلك تعزيز التعاون المشترك على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وقد تم مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على أفضل التجارب سواء لدى مصر أو قبرص وكذا في الاتحاد الأوروبي وتعزير التعاون المتعدد الأطراف في إطار هذا الملف الهام.

وفيما يخص بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكدا في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
رقم : 865468
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