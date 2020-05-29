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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 17:05

الإحتلال يعتقل خطيب الأقصى ويمنع المصلين الوصول اليه

الإحتلال يعتقل خطيب الأقصى ويمنع المصلين الوصول اليه
كما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة المرابطة المقدسية هنادي الحلواني خلال تواجدها في منطقة باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال الفلسطنيين من الوصول الى المسجد الأقصى ونصبت عشرات الحواجز في محيط البلدة القديمة وساحة الغزالي.

وتمكن عدد من الفلسطينيين من أداء الصلاة أمام باب الأسباط رغم القيود وانتشار جنود الاحتلال بشكل مكثف في المنطقة.

ومنذ ساعات صباح اليوم نصب الاحتلال عدة حواجز في أزقة وشوارع البلدة القديمة المؤدية الأقصى لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

يشار الى أن المسجد الأقصى مغلق منذ ثمانية وستين يوماً الأمر الذي دفع نشطاء مقدسيون لإطلاق دعوات لإعادة فتحه وقطع الطريق على مخططات الاحتلال.
رقم : 865469
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