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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 17:07

الحرس الثوري يؤكد التصدي الحازم لكبار المهربين في الخليج الفارسي

الحرس الثوري يؤكد التصدي الحازم لكبار المهربين في الخليج الفارسي
وافاد الادميرال علي رضا تنكسيري اليوم الجمعة ان أي تدمير وحرق للبضائع المهربة يتم بأمر من المحكمة والقضاء ، ويتعلق في الغالب بالسلع المناهضة للثقافة مثل الكحول والسجائر ومعدات الأقمار الصناعية.

واوضح تنكسيري باننا لانسعى في مواجهة التهريب للتعامل مع المهربين الصغار والقوارب الصغيرة ، ونحن دائما ندعم سكان الساحل في مختلف المجالات.

وصرح قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تدعم الآن أنشطة البحارة في مكافحة الصيد بشبكة الترولة.

وأضاف سردار تنكسيري انه تم تشكيل التعبئة البحرية بمشاركة المواطنين على الساحل وتم اليوم تشكيل 428 مجموعة بحرية شعبية.
رقم : 865470
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