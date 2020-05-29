الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 17:09

جهانغيري يدعو لتعبئة كافة الامكانيات لاخماد حرائق الغابات جنوب البلاد

جهانغيري يدعو لتعبئة كافة الامكانيات لاخماد حرائق الغابات جنوب البلاد
واطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري  خلال اتصال هاتفي مع محافظ كهكولية وبوير احمد حسين كلانتري اليوم الجمعة على اخر تطورات الحرائق في غابات هذه المحافظة والمناطق المحمية في خائيز وعمليات اخماد الحرائق هناك .

كما دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية محافظ كهكولية وبوير أحمد إلى التنسيق المستمر مع وزير الدفاع العميد امير حاتمي ورئيس منظمة ادارة الازمات بالبلاد اسماعيل نجار لإرسال اجهزة الاطفاء ومنها مروحيات اطفاء الحرائق الى المنطقة بهدف اخماد الحرائق على وجه السرعة والحؤول دون انتشار الحرائق في الغابات بين محافظتي خوزستان وكهكولية وبوير احمد.

بدوره قدم محافظ كهكولية وبوير احمد خلال الاتصال الهاتفي تقريرا عن عن آخر تطورات حرائق الغابات ولاسيما في منطقة خائيز المحمية في المحافظة ، مشيرا الى عن تعبئة امكانيات المحافظة والعمل على إرسال المعدات اللازمة للسيطرة الكاملة على الحريق.
رقم : 865471
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
29 أيار 2020
أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة
أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة
29 أيار 2020
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
29 أيار 2020
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
28 أيار 2020
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
28 أيار 2020
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
28 أيار 2020
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
28 أيار 2020
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
27 أيار 2020
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
27 أيار 2020
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
27 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس