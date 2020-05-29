جهانغيري يدعو لتعبئة كافة الامكانيات لاخماد حرائق الغابات جنوب البلاد

واطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري خلال اتصال هاتفي مع محافظ كهكولية وبوير احمد حسين كلانتري اليوم الجمعة على اخر تطورات الحرائق في غابات هذه المحافظة والمناطق المحمية في خائيز وعمليات اخماد الحرائق هناك .



كما دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية محافظ كهكولية وبوير أحمد إلى التنسيق المستمر مع وزير الدفاع العميد امير حاتمي ورئيس منظمة ادارة الازمات بالبلاد اسماعيل نجار لإرسال اجهزة الاطفاء ومنها مروحيات اطفاء الحرائق الى المنطقة بهدف اخماد الحرائق على وجه السرعة والحؤول دون انتشار الحرائق في الغابات بين محافظتي خوزستان وكهكولية وبوير احمد.



بدوره قدم محافظ كهكولية وبوير احمد خلال الاتصال الهاتفي تقريرا عن عن آخر تطورات حرائق الغابات ولاسيما في منطقة خائيز المحمية في المحافظة ، مشيرا الى عن تعبئة امكانيات المحافظة والعمل على إرسال المعدات اللازمة للسيطرة الكاملة على الحريق.