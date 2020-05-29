نتانياهو: سنضم 30% من الضفة الغربية الى سيادتنا

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة “ميكور ريشون” العبرية نشرتها الجمعة، أن “إسرائيل ستفرض سيادتها على 30 في المئة من مساحة الضفة أو ما يعادل 50 في المئة من المنطقة المصنفة ج”.



وتخضع المنطقة “ج” والتي تمثل 60 في المئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995.



وذكر نتنياهو أنه طبقا لـ”صفقة القرن” المزعومة فإنه “على مدى 4 سنوات، لن يسمح للفلسطينيين أو الإسرائيليين بالبناء في 50 في المئة من مساحة المنطقة (ج) التي لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها”.



ولا توجد أي مستوطنات إسرائيلية قائمة في المناطق التي سيمنع الفلسطينيون من البناء فيها، بحسب الصحيفة العبرية.



وأشار نتنياهو إلى أنه سيطرح للتصويت في الحكومة والكنيست، مسألة الضم تنفيذا لاتفاقه الائتلافي مع وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.



وردا على سؤال إن كان سيطرح للتصويت مسألة قيام دولة فلسطينية على 70 في المئة من مساحة الضفة بعد ضم 30 في المئة منها، قال نتنياهو: “هذا أمر منفصل ولا أتوقع قرارا من الحكومة بهذا الشأن”.



وأضاف: “لن يكون هناك قرار من الحكومة بشأن تفاصيل الخطة (صفقة القرن) أو تبني الخطة، وكما قلت في واشنطن فأنا مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”.



ومنذ أشهر تعكف لجنة إسرائيلية- أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل بالضفة الغربية كخطوة أولى نحو اعتراف أمريكي بهذا الضم.



وحول ما إذا تم استكمال وضع الخرائط، قال نتنياهو: “ليس بعد، ما زلنا نعمل عليها”.



وتعتزم حكومة الإحتلال بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.



والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.