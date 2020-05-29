الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 17:12

نتانياهو: سنضم 30% من الضفة الغربية الى سيادتنا

نتانياهو: سنضم 30% من الضفة الغربية الى سيادتنا
وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة “ميكور ريشون” العبرية نشرتها الجمعة، أن “إسرائيل ستفرض سيادتها على 30 في المئة من مساحة الضفة أو ما يعادل 50 في المئة من المنطقة المصنفة ج”.

وتخضع المنطقة “ج” والتي تمثل 60 في المئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995.

وذكر نتنياهو أنه طبقا لـ”صفقة القرن” المزعومة فإنه “على مدى 4 سنوات، لن يسمح للفلسطينيين أو الإسرائيليين بالبناء في 50 في المئة من مساحة المنطقة (ج) التي لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها”.

ولا توجد أي مستوطنات إسرائيلية قائمة في المناطق التي سيمنع الفلسطينيون من البناء فيها، بحسب الصحيفة العبرية.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيطرح للتصويت في الحكومة والكنيست، مسألة الضم تنفيذا لاتفاقه الائتلافي مع وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.

وردا على سؤال إن كان سيطرح للتصويت مسألة قيام دولة فلسطينية على 70 في المئة من مساحة الضفة بعد ضم 30 في المئة منها، قال نتنياهو: “هذا أمر منفصل ولا أتوقع قرارا من الحكومة بهذا الشأن”.

وأضاف: “لن يكون هناك قرار من الحكومة بشأن تفاصيل الخطة (صفقة القرن) أو تبني الخطة، وكما قلت في واشنطن فأنا مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”.

ومنذ أشهر تعكف لجنة إسرائيلية- أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل بالضفة الغربية كخطوة أولى نحو اعتراف أمريكي بهذا الضم.

وحول ما إذا تم استكمال وضع الخرائط، قال نتنياهو: “ليس بعد، ما زلنا نعمل عليها”.

وتعتزم حكومة الإحتلال بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية.
رقم : 865474
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
روحاني يشدد على ضرورة الامتثال الكامل للبروتوكولات الصحية
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
كيف تمكنت ايران من فرض قوتها ودعم حلفائها؟
29 أيار 2020
أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة
أمن الخلیج الفارسي مصلحة مشترکة لدول المنطقة
29 أيار 2020
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
رابع ناقلة نفط إيرانية تصل فنزويلا
29 أيار 2020
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
مجلس الشورى الاسلامي والمسؤوليات الجسيمة
28 أيار 2020
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
تسليم الزوارق الحربية لحرس الثورة يعزز الأمن بالخليج الفارسي
28 أيار 2020
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
أسباب و تداعیات فشل الولايات المتحدة بقصة ناقلات النفط الايرانية
28 أيار 2020
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
فلسطين بين محوريتها ايرانيا وثانويتها عربيا
28 أيار 2020
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
خمسة أسباب أدت لفشل سياسة الضغط الأقصى تجاه ايران
28 أيار 2020
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
شواطئ الخليج الفارسي تشهد اليوم ولادة قوة جديدة
28 أيار 2020
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
رسائل نصر الله خريطة طريق للبنان والمنطقة
27 أيار 2020
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
السفن الايرانية تهزم الاسطول الامريكي بالبحر الكاريبي
27 أيار 2020
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
روحاني : البرلمانات هي رمز الديمقراطية في كافة انحاء العالم
27 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس