حماس: منع الصلاة بالحرم الإبراهيمي استمرار لانتهاكات الإحتلال

وقال برهوم في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الصمت الدولي، والهرولة الإقليمية للتطبيع مع العدو، جرأ الاحتلال على المقدسات.



وأضاف أن "سياسات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه ومقدساته لن تفت في عضد هذا الشعب المكافح نحو الحرية، ولن تغير عقيدة المقاومة والصمود الراسخة في عقول ووجدان أبنائه وشبابه الثائر في الضفة الغربية المحتلة".



وشددت "حماس" على أن "مقاومة المحتل والدفاع عن حقوق شعبنا عمل مقدس وواجب الجميع، ويجب ألّا يتخلى عنه أحد".



وأردفت: "وهذا يتطلب تكثيف العمل الشعبي والوطني المشترك في ساحات المقاومة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس، وبأشكالها وأدواتها كافة، وحتما سيتحقق الردع للمحتل، وستترسخ إرادة الانتصار".