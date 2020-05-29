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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 17:42

الاركان الصينية تهدد بالهجوم على تايوان لمنعها من الاستقلال

الاركان الصينية تهدد بالهجوم على تايوان لمنعها من الاستقلال
وبمناسبةِ الذكرى الخامسةَ عشرةَ لتطبيقِ قانونِ مناهضة الانفصال تركَ رئيسُ هيئةِ الأركان الصيني البابَ مفتوحاً لاستخدامِ القوة لسَحْقِ أيةِ مخططاتٍ أو تحركاتٍ انفصالية.

واكدَ لي بأنّ بلادَه ستتخذُ كافةَ الإجراءات الضرورية من أجلِ فرضِ الاستقرار والسيطرة على الوضع في مضيق ِتايوان.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي تشان شو، وهو ثالث أكبر مسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم، أن اللجوء إلى "الوسائل غير السلمية" تجاه تايوان بمثابة خيار أخير، متعهدا بـ"مضاعفة الجهود مائة مرة طالما تبقى هناك أقل فرصة لتطبيق تسوية سلمية".

وتابع مخاطبا القوى المؤيدة لاستقلال تايوان: "مسار استقلال تايوان يؤدي إلى طريق مسدود، وأي تحد لهذا القانون سيواجه عقابا صارما".

ويتيح "قانون مناهضة الانفصال" الذي تم إقراره في عام 2005 للدولة الصينية أرضية قانونية للتحرك عسكريا ضد تايوان في حال انفصال الأخيرة أو اقترابها من تطبيق هذا الهدف. ولا تزال تايوان خارج سيطرة الحكومة الصينية منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد عام 1949.
رقم : 865479
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