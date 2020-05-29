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الجمعة 29 أيار 2020 ساعة 20:35
تونس تمدد حالة الطوارئ
وحالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ تفجيرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد منذ 18 مارس (آذار) الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد. ولا يزال الحظر مستمراً.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
865489
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